milano-cortina,-lupi-(nm):-atleti-e-organizzazione-mostrano-italia-migliore

Roma, 22 feb. (askanews) – “Grazie a queste Olimpiadi e ai nostri atleti, a quello spirito di sacrificio, impegno e dedizione che lo sport porta con sé, e grazie all’incredibile macchina organizzativa messa in campo dal Coni di Giovanni Malagò e realizzata da quello di Luciano Buonfiglio abbiamo potuto mostrare al mondo di cosa è capace il nostro Paese. Abbiamo mostrato al mondo un’Italia protagonista, efficace e affidabile, capace di organizzare, accogliere e competere ai massimi livelli – valorizzando le eccellenze, i territori, i professionisti – investire in sviluppo e infrastrutture. Queste Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono state la dimostrazione di quanto si possa ottenere, quando si superano le polemiche e paure e si persegue un obiettivo comune nel pieno spirito di cooperazione internazionale”. Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.