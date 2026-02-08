Milano-Cortina, mai così tante medaglie per l’Italia in un giorno

domenica, 8 Febbraio , 26

Milano, 8 feb. (askanews) – I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono già nella storia a cinque cerchi invernale per l’Italia. Mai, prima di oggi, gli azzurri erano infatti riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare come oggi.

Il primato è stato migliorato grazie all’argento della staffetta mista di biathlon, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e ai bronzi conquistati da Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino, da Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard, da Riccardo Lorello nei 5.000 metri di pattinaggio velocità e da Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino.

Precedentemente l’Italia Team aveva toccato quota tre podi nello stesso giorno in tre edizioni olimpiche: Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Salt Lake 2002. Nel 1992 con gli ori di Alberto Tomba nel gigante di sci alpino e di Deborah Compagnoni nel super-G, e l’argento della 4×10 km di sci di fondo, formata da Marco Albarello, Silvio Fauner, Giorgio Vanzetta e Giuseppe Puliè.

Nel 1994 i tre podi erano arrivati tutti dallo sci di fondo, in virtù dell’argento di Manuela Di Centa nella 10 km a inseguimento a tecnica libera, e dei bronzi di Stefania Belmondo, nella stessa gara, e di Marco Albarello nella 10 km tecnica classica.

A Salt Lake 2002 le tre medaglie erano state firmate da Daniela Ceccarelli, oro nel Super G, da Karen Putzer bronzo nella stessa gara, e dalla staffetta maschile 4×10 km di sci di fondo, composta da Fabio Maj, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi.

