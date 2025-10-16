Milano-Cortina, Malagò: cerimonia apertura S.Siro valore aggiunto

giovedì, 16 Ottobre , 25

Milano, 16 ott. (askanews) – “Nei mesi in cui abbiamo costruito il consenso sulla candidatura” italiana per i Giochi olimpici invernali del 2026 avere lo stadio di San Siro per la cerimonia di apertura è stato “un valore aggiunto”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante la presentazione del concept della manifestazione in programma il 6 febbraio. “Tutti sapevano di cosa stessimo parlando e con tutto il rispetto per altri stadi che hanno ospitato cerimonie di apertura di edizioni olimpiche invernale, del passato recente ma anche future, ho qualche dubbio che abbiano la stessa visibilità. Lo stesso vale per l’Arena di Verona che ospiterà la cerimonia di chiusura”. Il cronoprogramma dei lavori, ha aggiunto, procede nei tempi previsti e ci sono ancora dei punti da smarcare “ma a 115 dal via è normale che sia così”. Quanto alla complessità di una sfilata degli atleti che sarà diffusa su quattro luoghi diversi, Milano, Livigno, Predazzo e Cortina, per l’ex presidente del Coni è una scelta “di buonsenso”.

