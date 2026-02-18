Milano Cortina, Malagò: finora successo organizzazione e sportivo

“Siamo felicissimi, è diluvio di complimenti, ma piedi per terra”

Milano, 18 feb. (askanews) – “Abbiamo ancora tante gare sulle quali potenzialmente possiamo andare a medaglie, comunque siamo felicissimi, è un diluvio, un’onda di complimenti, è un po’ come successo in Francia, puoi organizzare i Giochi più belli del mondo, ma senza risultati sportivi si può essere certi che comincia ad arrivare qualche critica di troppo, se invece vanno in parallelo è qualcosa di meraviglioso”. Così il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine di un evento a Casa Italia. “Però alla cerimonia di chiusura ci sono ancora cinque giorni, teniamo molti piedi per terra” ha aggiunto. Quanto al modello diffuso dei Giochi, a suo parere, finora è stato un successo “al di là di ogni più rosea aspettativa, ma i bilanci si fanno alla fine” ha concluso.