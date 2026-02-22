Milano-Cortina, Malagò: Giochi spot formidabile per nostro Paese

Milano, 22 feb. (askanews) – “Penso che sia stato uno spot formidabile per il nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa finale dei Giochi olimpici invernali. “Sono stati anni molto complicati, molto difficili per tutta una serie di motivi, non ci siamo mai nascosti dietro alibi o giustificazioni, però credo che ci sia motivo di grande soddisfazione non solo mia, ma di tutta la squadra, della stragrande maggioranza degli italiani che credeva in questo progetto e in noi” ha aggiunto.

“Fino all’ultimo avevamo delle percentuali elevatissime di residenti dei territori che era favorevole ai Giochi, poi ovviamente, questo fa parte non so se della natura, della genetica, o della mentalità degli italiani, e credo che siamo discretamente in buona compagnia, magari si sentono di più quelli che hanno qualcosa contro, di avverso” ha osservato Malagò.

“Siamo molto felici, arriviamo adesso dalla sessione del Cio che era sostanzialmente rimasta aperta” e “poi credetemi, non sono parole mie ma di persone con molta più esperienza di me in questo tipo di manifestazioni, c’è stata una standing ovation come dicono non c’è mai stata nella storia delle sessioni, una standing ovation dopo un mio brevissimo intervento nel quale ho assolutamente trasferito e ribaltato a tutta la squadra” i meriti e “non mi sembra una cosa banale” ha concluso.