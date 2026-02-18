Milano Cortina, Malagò: possibile che pista in Fiera a Rho rimanga

Enti locali e proprietà stanno facendo delle riflessioni

Milano, 18 feb. (askanews) – Dopo che ieri Riccardo Lorello, bronzo a Milano Cortina nel pattinaggio di velocità, ha auspicato che la pista temporanea allestita all’interno della Fiera di Rho possa non essere smantellata come previsto, il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, non ha escluso che questo possa accadere. “Non sono autorizzato a dire nulla, non mi sostituisco nei ruoli, mi sono occupato da tanti anni dell’organizzazione di questi Giochi, in questi giorni h24, però secondo me qualche possibilità c’è, abbiate fiducia” ha detto a margine di un convegno a Casa Italia.”Secondo me gli enti locali e la Fiera so che stanno facendo delle riflessioni sull’onda di questo entusiasmo quindi aspettiamo” ha aggiunto.L’impianto per gli sport di scivolamento ricostruito a Cortina, ha ricordato, è stata “una scommessa vinta, devo darne atto alla politica, è un dato di fatto, perché dal Cio non c’era alcuna obbligatorietà. Il Governo italiano ha voluto dimostrare che l’Italia non solo poteva, ma doveva avere un impianto che ricordo non è una pista da bob, ma uno sliding center. Lo dico perché avete visto cosa ha fatto lo slittino, risultati sportivi impressionanti, per cui sono 13 discipline, uomini e donne. Devo dire che su questo un ministro che si è speso in modo particolare ed è stato Salvini, però una cosa è una pista già realizzata, un’altra è un impianto temporaneo all’interno di un sistema fieristico” ha concluso.