giovedì, 5 Febbraio , 26
Milano Cortina, Mattarella a tavola con gli azzurri, pranzo e selfie

Milano Cortina, Mattarella a tavola con gli azzurri, pranzo e selfie

Accanto ad Arianna Fontana e Pietro Sighel al Villaggio Olimpico

Roma, 5 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con le atlete e gli atleti della squadra italiana alla mensa del Villaggio Olimpico, alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina.Il capo dello Stato, dopo aver rivolto un saluto agli azzurri e ai tecnici della delegazione italiana, si è seduto a tavola accanto ai campioni tra cui Arianna Fontana e Pietro Sighel, entrambi pattinatori di short track, la prima anche portabandiera, e si è messo in posa per un selfie di gruppo. Con lui al tavolo tra gli atleti anche la figlia Laura.Dopo lo scatto di rito, con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, Mattarella ha salutato nuovamente gli atleti italiani augurandogli buona fortuna per le competizioni.

