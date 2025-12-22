lunedì, 22 Dicembre , 25

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli: attesa decisione

(Adnkronos) - Potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a...

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare dall’auto è stato un ventenne

(Adnkronos) - E' stato individuato il giovane che...

Panettone o pandoro? La scelta è anche una questione di salute

(Adnkronos) - Meglio il pandoro o il panettone?...

È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai

(Adnkronos) - Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo...
milano-cortina,-mattarella-agli-atleti:-italia-vi-guarda,-una-vetrina
Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina

Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina

Video NewsMilano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina
Redazione-web
Di Redazione-web

Al Quirinale la consegna del Tricolore ai portabandiera azzurri

Roma, 22 dic. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti azzurri in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina e ha consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. “Queste Olimpiadi e Paralimpiadi saranno una vetrina per l’Italia”, ha detto Mattarella.E rivolgendosi agli atleti: “Questa cerimonia è sempre coinvolgente. Ma quest’anno riveste un significato ancora più grande, perché siamo noi a organizzare Olimpiadi e Paralimpiadi. Vi riversiamo la nostra cultura, la nostra amicizia, la nostra ospitalità. E l’Italia come alcuni di voi hanno detto già, sarà con voi interamente”.Il capo dello Stato ha ricordato anche i valori legati ai Giochi. “In questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace, di solidarietà, di amicizia, che sarà espresso da Olimpiadi e Paralimpiadi; e sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte vostra e di tutte le atlete e gli atleti che, con voi, saranno impegnati in Olimpiadi e Paralimpiadi”.Tra i presenti al Quirinale, tecnici, dirigenti, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.Da Mattarella un saluto speciale a Federica Brignone, rientrata in pista dopo l’infortunio in tempo per le Olimpiadi: “Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata. Quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono, contavamo su questo ed è un piacere vederla in queste condizioni” ha detto Mattarella.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.