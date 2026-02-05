giovedì, 5 Febbraio , 26
Milano Cortina, Mattarella visita il Villaggio Olimpico e arriva Vance

Il capo dello Stato firma il muro della tregua olimpica

Roma, 5 feb. (askanews) – Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano dove è stato accolto dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Presenti inoltre il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala.Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha apposto la propria firma sul “murale della tregua” e ha salutato gli atleti e i tecnici della delegazione italiana per poi intrattenersi a colazione. “É un grande piacere incontrarvi, ci siamo, state per cominciare. Naturalmente alla vigilia dell’apertura non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi che siete qui questo è già un grande successo”, ha dichiarato il presidente della Repubblica. “Presumo anche che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo grande traguardo e risultato”, ha aggiunto Mattarella, che in serata parteciperà alla cena per capi di Stato offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, che si svolgerà alla Fabbrica del Vapore. Poche ore prima ad arrivare a Milano è stato il vice-presidente americano JD Vance, atterrato a Malpensa con la moglie e i figli, venuto a salutare gli atleti statunitensi.

