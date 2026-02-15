domenica, 15 Febbraio , 26

“Eileen Gu ti amo, sposami”: Livigno ‘pazza’ per la stella del freestyle alle Olimpiadi

Inter-Juve, Saviano: “Serie A falsata”. L’attacco contro Marotta

Parma-Verona 2-1, decide Pellegrino al 93′

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip : “Madre in macchina con il cadavere della figlia’

Milano-Cortina, medagliere da record dell’Italia

Roma, 15 feb. (askanews) – Storico traguardo per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Con 22 medaglie totali, di cui 8 d’oro (dato aggiornato alle ore 15.20 del 15 febbraio), la spedizione azzurra diventa la migliore di sempre ai Giochi Olimpici Invernali, superando il primato delle 20 medaglie conquistate a Olimpiadi invernali di Lillehammer 1994, quando l’Italia chiuse al quarto posto nel medagliere.

Il confronto con il passato rende ancora più significativo il risultato. A Lillehammer furono 7 ori, 5 argenti e 8 bronzi (20 totali). Oggi l’Italia è già a quota 22, con 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, seconda nel medagliere alle spalle della Norvegia. E resta ancora una settimana di gare per migliorare ulteriormente il bottino.

Dalla prima edizione di Olimpiadi invernali di Chamonix 1924, chiusa senza medaglie, fino alla crescita costante del dopoguerra e agli exploit di Grenoble 1968 (4 ori) e Albertville 1992 (14 medaglie totali), il percorso azzurro è stato lungo e progressivo. Il picco era rimasto Lillehammer 1994. Oggi Milano-Cortina riscrive la storia.

Negli ultimi decenni l’Italia ha alternato edizioni brillanti – come Olimpiadi invernali di Salt Lake City 2002 (13 medaglie) – a Giochi più complicati, fino al rilancio recente di Olimpiadi invernali di Pechino 2022 (17 medaglie). Ma mai era arrivata a 22.

Milano-Cortina 2026 diventa così la vetta assoluta dello sport invernale italiano. E con diverse finali ancora da disputare, il medagliere azzurro potrebbe continuare ad aggiornarsi, rendendo questo record ancora più solido.

