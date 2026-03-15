milano-cortina,-meloni-rinuncia-a-cerimonia-paralimpiadi:-aereo-rientra-per-maltempo

(Adnkronos) – Rinuncia alla trasferta per la cerimonia finale delle Paralimpiadi la premier Giorgia Meloni, causa condizioni meteo avverse. L’aereo con a bordo il presidente del Consiglio, diretto a Istrana, infatti è tornato a Roma dopo 20 minuti dal decollo, perché le condizioni del tempo non avrebbero garantito il trasporto in piena sicurezza per Cortina del Presidente del Consiglio, previsto in elicottero dallo scalo militare di Istrana.