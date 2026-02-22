domenica, 22 Febbraio , 26
Milano-Cortina, oro hockey maschile agli Usa ai supplementari

Milano-Cortina, oro hockey maschile agli Usa ai supplementari

AttualitàMilano-Cortina, oro hockey maschile agli Usa ai supplementari
Redazione-web
Redazione-web

Milano, 22 feb. (askanews) – Gli Usa si sono aggiudicati alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena la medaglia d’oro olimpica nell’hockey su ghiaccio maschile contro il Canada. Il favorito Canada era riuscito a recuperare uno svantaggio di 1-0 subito nella prima frazione firmato da Matt Boldy al minuto 6, segnando con Cale Makar al 36mo del secondo tempo. Il terzo tempo regolamentare si era concluso in parità nonostante situazioni di superiorità numerica per penalità concesse sia agli Usa e sia al Canada. Decisivo è stato dunque il tempo supplementare, che si gioca in 3 contro 3 per aprire spazi e favorire così lo sbilanciamento della parità, con golden goal segnato da Jack Hughes al minuto 61. La partita è stata giocata in un’atmosfera caldissima, visto il clima di grade rivalità tra le due nazionali, con clamorose occasioni per passare in vantaggio, dopo il pareggio canadese, fallite su entrambi i fronti fino al goal decisivo.

