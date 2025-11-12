milano-cortina,-presentate-le-uniformi-per-volontari-e-personale-giochi

Di colore blu, con inserti che ricordano ghiaccio e montagna

Milano, 12 nov. (askanews) – È il blu il colore prevalente sulle uniformi ufficiali che saranno indossate dai volontari e dal personale durante i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in totale più di 25.000 persone. Sono state realizzate in collaborazione con Salomon, premium partner del Comitato Organizzatore, e svelate stasera durante una serata organizzata nell’ex magazzino ferroviario della stazione di Porta Genova, trasformato in spazio per eventi. Sulla parte pettorale della giacca principale, così come sulle maniche, è presente un inserto dai profili geometrici di tinte tra il celeste, il bianco e il giallo che sembra richiamare il ghiaccio e la montagna.Sviluppato in 18 mesi dal team di fondazione Milano Cortina 2026 e dal Centro di Design di Annecy di Salomon, il progetto ha coinvolto oltre 50 esperti, designer, ingegneri e tecnici, per creare 17 elementi interconnessi, adatti a ogni ruolo e condizione climatica. In totale sono stati prodotti più di 400.000 pezzi. Ciascun volontario riceverà un kit completo, progettato per garantire funzionalità massima in ogni contesto operativo, dalle piste di montagna alle arene in città. Le uniformi sono state ideate per due ambienti principali – città e montagna – ciascuno con l’obiettivo di garantire equilibrio tra protezione, comodità e visibilità.”Le uniformi sono molto più di un semplice abbigliamento: rappresentano design, stile e funzionalità. Saranno i nostri volontari e lo staff, con la loro passione ed entusiasmo, a donare a questi capi un significato unico ed eccezionale. I Giochi di Milano Cortina 2026 sono la sintesi perfetta dell’unione, capaci di legare territori, culture e comunità. Per questo, anche le uniformi sono il frutto di un autentico lavoro collettivo. Insieme a Salomon, abbiamo realizzato un progetto che andrà ben oltre le caratteristiche tecniche di questi capi: le uniformi trasmetteranno un profondo senso di coesione, appartenenza e spirito di squadra. L’immagine delle volontarie, dei volontari e della workforce dei Giochi, resterà viva nella memoria di chi vivrà l’evento, diventando parte integrante della storia che Milano Cortina 2026 racconterà al mondo” ha commentato l’amministratore delegato di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.Le divise degli atleti erano state presentate a maggio e sono state realizzate da Giorgio Armani.