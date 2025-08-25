milano-cortina,-primi-atleti-su-pista-bob:-“emozione-unica”

Rimini, 25 ago. (askanews) – (Di Paolo Tomassone) Mancano 165 giorni alle Olimpiadi invernali e il conto alla rovescia è entrato nella fase decisiva. Al Meeting di Rimini la giornata dedicata a Milano Cortina 2026 ha acceso i riflettori su un evento che sta trasformando i territori e preparando l’Italia a una sfida che va ben oltre lo sport.

“Ormai le Olimpiadi sono vicine, quindi bisogna prepararsi, bisogna cercare veramente di arrivare pronti”, ha sottolineato Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, mostrando ottimismo per le infrastrutture. “L’unica cosa che veramente preoccupava era la pista da bob, skeleton e slittino e invece è stato fatto un capolavoro. Ho fatto tutto il percorso a piedi dentro la pista: è fenomenale, veramente una struttura eccezionale”.

La nuova pista di Cortina ha rappresentato una sfida tecnica ed emotiva per gli atleti che l’hanno testata per primi. Giada Andreutti, pilota di bob e prima donna a scendervi, ha raccontato l’emozione di quel momento: “Sognavamo questa pista tantissimo, avevamo paura che non riuscissero a farla. Per me è stato un grandissimo onore, uno dei momenti più importanti della mia vita”. La pista non è solo spettacolare ma anche innovativa, “fatta per il futuro, per i giovani, con diversi ingressi che permettono di imparare piano”.

Lorenzo Bilotti, frenatore della Nazionale di bob, ha descritto l’esperienza del test come “adrenalinica” ma anche carica di significato: “C’era l’aspetto emotivo del poter finalmente scendere in Italia, nel proprio paese, nella pista che sarà quella delle Olimpiadi”. Anche per Giovanni Marchetti, atleta di skeleton, “il primo approccio con la pista è stato molto bello ed emozionante”, mentre Mattia Gaspari, nato e cresciuto a Cortina, non nasconde l’emozione: “Sarà forte gareggiare in casa, mi aspetto grandi cose”.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha fatto il punto sullo stato dei lavori, spiegando la strategia adottata dal governo: “Abbiamo fatto una selezione di opere differibili e indifferibili. Quelle indifferibili le stiamo realizzando tutte, quelle differibili inizieremo a realizzarle subito dopo la chiusura delle Paralimpiadi”. Il masterplan prevede 95 opere complessive e “manterremo gli impegni assunti, si vedranno gli effetti di Milano Cortina anche dopo le Olimpiadi”.

L’incognita più grande resta Federica Brignone, la campionessa infortunata ad aprile. “Bisogna aspettare e capire come sarà l’evoluzione e al momento che metterà gli sci le sensazioni che avrà”, ha spiegato Roda con cautela. “Non ha mai mollato un giorno, c’è una grande determinazione da parte sua”.

Il Meeting ha ospitato nel pomeriggio il Padiglione “Cantiere Futuro” del MIT, dove si sono alternati i rappresentanti dei territori olimpici – il presidente della Lombardia Attilio Fontana e quello della Provincia di Trento Maurizio Fugatti – insieme ai partner dell’evento come Tim, Trenitalia ed Enel.

“E’ importante che funzioni tutto, ma poi se ci sono anche le medaglie dell’Italia vanno a coronare quello che può essere un successo”, ha concluso Roda, sintetizzando l’aspirazione di un Paese che punta a trasformare Milano Cortina 2026 in un’occasione di crescita e innovazione che travalichi i confini dello sport.