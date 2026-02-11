milano-cortina,-rieder-kainzwaldner:-sapevamo-che-andavamo-forte

Livigno(So), 11 feb. (askanews) – “È pazzesco. Non ci posso credere. È incredibile. Non ci sono parole, ormai ho perso la voce. Ho urlato troppo. Sono felicissimo”. Così l’italiano Emanuel Rieder dopo la gara di slittino doppio maschile nella quale ha vinto l’oro olimpico a Cortina insieme al compagno di squadra Simon Kainzwaldner.

“Sapevamo già in allenamento che andavamo forte. Avevamo un buon ritmo e un buon feeling. Essere a casa, non ho parole. È incredibile” ha aggiunto Kainzwaldner. “Qualche settimana fa è morto un mio amico e sapevo che oggi era sullo slittino con me e che avremmo vinto. È semplicemente incredibile. Aveva solo 29 anni” ha concluso.