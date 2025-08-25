lunedì, 25 Agosto , 25

Milano-Cortina, Roda (Fisi): Brignone a Olimpiadi? Bisogna aspettare

Presidente: Non ha mai mollato un giorno, grande determinazione

Rimini, 25 ago. (askanews) – Sulla possibilità che Federica Brignone sia pronta per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, “bisogna aspettare e capire come sarà l’evoluzione e al momento che metterà gli sci le sensazioni che avrà”. Il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, ha fatto il punto sulle condizioni della campionessa in un’intervista ad askanews al Meeting di Rimini.”Federica sta lavorando tantissimo, onestamente. Ha avuto un infortunio importante ed è stato fatto adesso anche un ulteriore intervento proprio per darle più mobilità. Sta lavorando, non ha mai mollato un giorno, veramente. Un impegno eccezionale”, ha spiegato Roda riferendosi al percorso di recupero della “Tigre di La Salle” dopo l’infortunio di aprile e il secondo intervento del 29 luglio alla clinica “La Madonnina” di Milano.”In questo momento non si può dire niente, bisogna affidarsi veramente a quello che può essere questo percorso riabilitativo, però da parte sua c’è una grande determinazione, quello è molto importante”, ha concluso il presidente della Fisi, mantenendo prudenza sui tempi di recupero in vista dei Giochi casalinghi.

