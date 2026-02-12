milano-cortina,-roda(fisi):-bene-primo-bilancio,-ora-riaccelerare

“Oggi pensavamo veramente di fare risultato” nel SuperG maschile

Livigno (So), 11 feb. (askanews) – “La partenza è stata fenomenale, adesso ci siamo un po’ fermati, quindi vediamo adesso con questa sera se si sblocca un attimino con lo slittino perché onestamente oggi pensavamo veramente di fare risultato perché le premesse c’erano. È stato un peccato: va bene Giovanni” Franzoni che “è un ragazzo giovane, quindi onestamente ci sta anche che abbia un momento di calo, non ha sciato male, forse la parte alta non è stata proprio con quella convinzione che ci voleva. Peccato per Dominik” Paris “perché lui veramente era partito convinto, è una cosa anche particolare perché staccandosi una talloniera non è che sia una cosa usuale, però va bene, ci sta anche quello, perché sono gli imprevisti dello sport”. Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda, a proposito dell’andamento dei Giochi di Milano Cortina per gli azzurri e del SuperG a Bormio.”Le altre discipline in generale stanno andando abbastanza bene, ieri sono stato a vedere il nordico, sicuramente nel fondo in quel format i nostri patiscono abbastanza e poi bisogna anche ammettere che competono con due mostri sacri veramente un’altra dimensione” ha aggiunto durante una visita a Casa Italia a Livigno, prima della serata trionfale dello slittino che ha vinto due ori.”Sono anche fiducioso della staffetta maschile perché questi ragazzi giovani non sono male, hanno bisogno di crescere, ma non sono male. Per il biatlon peccato oggi la Wierer che per un colpo si è tolta il podio, e dispiace, però è un gran gruppo quello del biatlon, di grande qualità, quindi sicuramente ci farà ancora vedere cose positive e poi abbiamo tutte le discipline come lo snowboard dove c’è stato un po’ amaro in bocca perché abbiamo vinto tutto quest’inverno e qua invece non siamo riusciti ad ottimizzare” a parte la medaglia di bronzo di Lucia Dalmasso che “va benissimo, però nei maschi io pensavo veramente che potessero fare” comunque “questo è lo sport, bisogna accettarlo” quindi il primo bilancio è “positivo però adesso bisogna tornare al ritmo con il quale siamo partiti” ha concluso.