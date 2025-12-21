domenica, 21 Dicembre , 25

Caso Epstein, dipartimento Giustizia ripubblica 119 pagine ‘con censure minime’

(Adnkronos) - "Ecco il documento aggiornato con minime...

Salerno, accoltella la compagna e poi si lancia dalla finestra: morti entrambi

(Adnkronos) - Accoltella una donna e poi si...

Sassuolo-Torino 0-1, decide il rigore di Vlasic

(Adnkronos) - Il Torino vince a Reggio Emilia...

Verissimo, Polonara: “Passato un incubo”. La moglie: “In coma non l’ho mai lasciato solo”

(Adnkronos) - "Oggi sto bene, il peggio è...
milano-cortina,-salvini:-lavoro-perche-ci-siano-atleti-ucraini-e-russi
Milano-Cortina, Salvini: lavoro perché ci siano atleti ucraini e russi

Milano-Cortina, Salvini: lavoro perché ci siano atleti ucraini e russi

AttualitàMilano-Cortina, Salvini: lavoro perché ci siano atleti ucraini e russi
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 dic. (askanews) – “Io da ministro ho la responsabilità di fare le infrastrutture che ospiteranno le Olimpiadi Milano-Cortina. Fra poche settimane l’Italia verrà vista da tutto il mondo e sto lavorando perché gli atleti di tutti i paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca”. Lo ha detto, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della guerra in Ucraina e dei negoziati internazionali di pace, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, ospite della puntata di questa sera di Zona Bianca, in prima serata su Rete4.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.