venerdì, 6 Febbraio , 26

Milano Cortina, sciatore britannico attacca l’Ice usando… l’urina

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il messaggio arriva forte da Milano Cortina 2026. Mentre oggi, venerdì 6 febbraio, va in scena la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, lo sciatore britannico Gus Kenworthy ha voluto lanciare un attacco politico all’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, rafforzata da Donald Trump, che negli Stati Uniti e non solo sta facendo tanto discutere. 

L’atleta olimpico ha formato le parole, piuttosto eloquenti, “Fuck Ice”, per cui non serve traduzione, sulla neve, usando l’urina. Il tutto è stato condiviso sul profilo Instagram di Kenworthy, che ha allegato l’invito a “chiamare il tuo senatore al numero (202) 224-3121 per parlare contro l’Ice e esercitare pressione su di lui durante i negoziati di finanziamento in corso”. Un modo per invogliare i cittadini americani a ‘lottare’ contro l’Ice. 

 

