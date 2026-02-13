milano-cortina:-shaidorov-oro-in-pattinaggio,fuori-a-sorpresa-malinin

Roma, 13 feb. (askanews) – Colpo di scena nel pattinaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo l’esibizione bellissima del kazako Shaidorov, gli ultimi pattinatori hanno avuto tutti problemi a eseguire il programma. Il grande atteso della gara, lo statunitense Malinin, sbaglia tantissimo e finisce addirittura fuori dal podio consegnando l’oro al kazako, argento il giapponese Kagiyama, bronzo l’altro giapponese Sato. Daniel Grassl, il secondo e ultimo azzurro in gara, quarto dopo il programma corto, ha commesso un errore e ha chiuso con 263.71 punti. Sesto posto per lui.