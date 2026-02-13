venerdì, 13 Febbraio , 26
milano-cortina:-shaidorov-oro-in-pattinaggio,fuori-a-sorpresa-malinin
Milano-Cortina: Shaidorov oro in pattinaggio,fuori a sorpresa Malinin

Milano-Cortina: Shaidorov oro in pattinaggio,fuori a sorpresa Malinin

AttualitàMilano-Cortina: Shaidorov oro in pattinaggio,fuori a sorpresa Malinin
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 feb. (askanews) – Colpo di scena nel pattinaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo l’esibizione bellissima del kazako Shaidorov, gli ultimi pattinatori hanno avuto tutti problemi a eseguire il programma. Il grande atteso della gara, lo statunitense Malinin, sbaglia tantissimo e finisce addirittura fuori dal podio consegnando l’oro al kazako, argento il giapponese Kagiyama, bronzo l’altro giapponese Sato. Daniel Grassl, il secondo e ultimo azzurro in gara, quarto dopo il programma corto, ha commesso un errore e ha chiuso con 263.71 punti. Sesto posto per lui.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.