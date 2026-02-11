milano-cortina,-slittino-magico:-italia-fa-doppietta-d’oro

(Adnkronos) –

Due medaglie d’oro in un’ora, lo slittino azzurro entra nella storia con una doppietta stellare. L’Italia esulta per i trionfi dei doppi sul ghiaccio della pista Eugenio Monti di Cortina. Lo show comincia con il capolavoro di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che conquistano l’oro nella prova del doppio femminile: seconde dopo la prima run, si prendono il gradino più alto del podio con la seconda manche, lasciandosi alle spalle le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina e le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nemmeno il tempo di festeggiare e arriva il prodigio di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nella gara maschile. Terzi a metà prova, i due azzurri decollano nella seconda run: oro e trionfo bis per un medagliere che esplode. L’Italia vanta 4 ori, 2 argenti e 13 bronzi: 13 medaglie e il team azzurro vola.

“È bellissimo vincere sulla pista di casa, sognavo l’oro da bambina, la medaglia è per tutta la squadra”, dice Oberhofer. “Mi mancano le parole per descrivere tutto questo. Penso che siamo riusciti a ringraziare il Paese per la costruzione della nuova pista. Abbiamo lavorato quattro anni per questo e penso che siamo riuscite a far qualcosa di speciale. La prima manche non era andata così bene, mentre la seconda manche è stata perfetta. E’ tutto stupendo”, incalza Voetter. Per le due azzurre, a fine giornata, l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Complimenti, siete state favolose”.



“E’ una giornata incredibile. Le ragazze hanno fatto due run perfette, l’obiettivo era il podio e sono venuti fuori due ori. I ragazzi sono stati bravissimi nella seconda discesa e siamo stati anche un po’ fortunati per l’errore degli americani”, dice Armin Zoeggeler, direttore tecnico delle squadre nazionali di slittino.

“I risultati ottenuti sono la conferma del lavoro che è stato fatto negli ultimi anni. Non è facile tenere il passo degli avversari e avere la pista in casa vuol dire tanto per il futuro delle nostre discipline: bob, slittino e skeleton”, dice. L’exploit è una polizza per il futuro della pista di Cortina: “Con due medaglie la politica è obbligata a tenere l’impianto aperto. Non è stato facile costruire la pista e motivare gli atleti a gareggiare con tutta la pressione del pubblico di casa”.

“Una vittoria particolarmente importante anche perché dà valore alla realizzazione della nuova pista”, dice il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. “Questo successo dà valore alla realizzazione della pista e fa sì che non dovremo andare all’estero per allenarci ma possiamo stare a casa nostra. Dobbiamo fare in modo che questa pista funzioni tutti i giorni e che la gestione della pista produca un ritorno di investimento con l’obiettivo di far avvicinare tutti allo sport. Stiamo cercando di essere vicini a tutte le atlete e di supportare tutte le discipline”, aggiunge il numero 1 dello sport italiano. “Ci candideremo per i mondiali e gli europei per portare turismo ed economia ad un altro livello su questa pista”, annuncia.