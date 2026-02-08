milano-cortina,-sofia-goggia-bronzo-in-discesa-libera

Roma, 8 feb. (askanews) – Terzo posto per Sofia Goggia alle spalle della statunitense Johnson e della tedesca Aicher nella discesa olimpica di Milano-Cortina, sulla pista Olympia delle Tofane. È la sua terza medaglia in tre Olimpiadi consecutive, oro a Pyeongchang, argento a Pechino e bronzo a Cortina. Nella sua Cortina che doveva essere anche quella di Lindsey Vonn , ma per l’amerciana è finita nel peggiore dei modi, a bordo di un elicottero e urla strazianti lasciate sulla pista. La vittoria è comunque americana perché c’è il trionfo di Breezy Johnson, già campionessa Mondiale in carica. Sesta Pirovano, decima Brignone, undicesima Nicol Delago.