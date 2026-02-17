martedì, 17 Febbraio , 26
Milano-Cortina, tifosi Usa i più numerosi tra stranieri in Lombardia

Milano-Cortina, tifosi Usa i più numerosi tra stranieri in Lombardia

AttualitàMilano-Cortina, tifosi Usa i più numerosi tra stranieri in Lombardia
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 17 feb. (askanews) – Gli spettatori stranieri che hanno assistito alla gare dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 particolarmente significativo il dato riguardante la Valtellina, con gli Stati Uniti che fanno segnare il 27,5% delle presenze. A seguire la Svizzera (14,5%) e la Germania (11,4%). Il record degli statunitensi si conferma anche a Milano con il 24,4%, seguiti dai tifosi olandesi (10,3%) e dai tedeschi (9,2%). È quanto emerso durante la presentazione a ‘Casa Lombardia’, nella piazza della Regione, dei numeri più significativi delle Olimpiadi, riguardanti specificatamente il territorio della Lombardia. All’evento ‘Valtellina, destinazione Giochi Olimpici’, sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’amministratore delegato e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier e Giovanni Malagò.

