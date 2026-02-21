milano-cortina,-tomasoni-con-sole-su-casco-in-memoria-fidanzata-morta

Milano, 21 feb. (askanews) – “È tutto molto emozionante, immaginare questo momento che si avvera, l’ho sicuramente immaginato e avere il cuore e il sole sul mio casco è qualcosa in più. Ho spinto il cuore fino in fondo, nelle gambe, per i miei amici, per tutti qui a Livigno. Ho immaginato questo momento, e ora per realizzarlo ci vorrà del tempo”. Così lo sciatore Federico Tomasoni, argento nel freestyle ski cross oggi a Livigno, parlando del simbolo presente in cima al proprio casco, in memoria della fidanzata Matilde Lorenzi, morta a 19 anni nel 2024 in seguito a una caduta durante un allenamento di gigante in val Senales (Bolzano). “La prima vacanza con Matilde l’avevo fatta qua a Livigno, oggi avevo il 17 che era il suo numero” ha aggiunto Tomasoni. Il sole è il simbolo della Fondazione Matilde Lorenzi, che promuove progetti dedicati a migliorare la sicurezza nello sci, diffondendo una cultura basata su prevenzione e formazione per sportivi di ogni età e livello.