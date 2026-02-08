milano-cortina,-urso-incontra-varie-industrie-dello-sport-made-in-italy

Roma, 8 feb. (askanews) – A margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections”, organizzato dall’Agenzia Ice in collaborazione con Assosport e Fondazione Cortina, “ho incontrato insieme a Matteo Zoppas, Presidente di ICE, e a Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria, alcuni protagonisti dell’industria italiana dello sport invernale e del lifestyle: Stefano Beraldo, AD di OVS; Alberto Zanatta, Presidente di Tecnica Group; Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di Technogym; Remo Ruffini, Presidente e AD di Moncler”. Lo riferisce il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso via X.

“Imprenditori che raccontano un’Italia capace di fare sistema, competere sui mercati internazionali e trasformare sport, stile e manifattura in un potente motore di crescita e attrattività per il Paese”, aggiunge. (fonte immagine: MIMIT)