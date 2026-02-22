milano-cortina,-varnier:-modello-giochi-diffusi-ha-funzionato

domenica, 22 Febbraio , 26

Milano, 22 feb. (askanews) – Sono stati i “primi Giochi olimpici diffusi, un modello di cui siamo stati orgogliosi pionieri, e credo che abbia funzionato”. Lo ha detto l’amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, durante la conferenza stampa finale dei Giochi olimpici invernali.

I Giochi fatti così, ha osservato, “portano svantaggi e sfide: la cerimonia di apertura è stata un grandissimo esempio di coinvolgimento degli atleti in tutte le sedi, abbiamo avuto feedback estremamente positivi. A Cortina gli atleti hanno sfilato tra la gente, è stata una sfida vinta, e anche con l’atmosfera nei villaggio olimpici ci siamo riusciti” ha aggiunto il manager ricordando l’estensione su un territorio di 22.000 km quadrati.

Le sessioni competitive sono state 224 e vi hanno partecipato atleti di 93 delegazioni. Varnier ha infine ringraziato il suo staff di 1.700 staff addetti, più altri 3.000 dello staff temporaneo per i campi di gara, oltre ai 18.000 volontari reclutati tra Olimpiadi e Paralimpiadi.

