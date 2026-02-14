sabato, 14 Febbraio , 26
Milano-Cortina, Varnier: oltre 1,27 mln di biglietti venduti

Milano, 14 feb. (askanews) – “Abbiamo superato 1,27 milioni di biglietti venduti. Il tasso di occupazione medio per tutte le sessioni è stato dell’85%. Per quanto riguarda le sedi, abbiamo il 94,5% (di occupazione) a Bormio per lo sci alpino e circa il 90% a Milano e Anterselva. Lo sci alpinismo ha registrato il tutto esaurito, mentre il pattinaggio di velocità ha raggiunto il 94% di occupazione. Questo ci dice che i Giochi hanno avuto un notevole successo in termini di partecipazione del pubblico”. Così l’amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, a metà percorso dei Giochi.

“Ci sono molte sessioni vendute a prezzi accessibili. Si tratta di un movimento globale e ci sono partite più internazionali di altre, e quindi avranno un prezzo in linea con il panorama globale” ha aggiunto riferendosi al prezzo dei biglietti, considerato da alcuni osservatori troppo elevato.

Quanto al pubblico televisivo, ha continuato, “abbiamo avuto un coinvolgimento record. Il sito web delle Olimpiadi ha raggiunto 7,4 miliardi di interazioni social e tutti i principali detentori dei diritti ci hanno comunicato il loro successo. Olympic Broadcasting Services (Obs) conferma di aver ottenuto prestazioni da record in Europa e Nord America. E la Rai ha un pubblico medio di oltre 1,75 milioni di spettatori” ha concluso.

