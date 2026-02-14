milano-cortina,-varnier:-pionieri-modello-diffuso,-stiamo-imparando

sabato, 14 Febbraio , 26
Milano, 14 feb. (askanews) – “Sappiamo di essere pionieri in questa edizione. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare molte sfide. Dopo una settimana, molte di queste sembrano essere state superate. Sapevamo che i trasporti sarebbero stati un tema importante. Stiamo imparando molto”. Così l’amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, a metà percorso dei Giochi. “Abbiamo perfezionato il nostro sistema. Siamo riusciti a spostare le persone anche in contesti difficili. La nostra esperienza finora è stata assolutamente positiva. Il nostro sistema, e il nostro modello, potrebbero essere un’eredità da utilizzare per contesti geografici simili alle Alpi. La sfida era garantire che in ogni sede le persone potessero percepire lo spirito olimpico” ha aggiunto.

