milano-cortina,-vittozzi-oro-nel-biathlon-a-inseguimento-10-chilometri-donne

Milano, 15 feb. (askanews) – Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon inseguimento 10 km ad Anterselva davanti alla norvegese Maren Kirkeeid e alla finlandese Suvi Minkkinen. Si tratta della prima medaglia dell’Italia in questa specialità e la terza olimpica nella carriera dell’atleta di Pieve di Cadore. Nona in rimonta l’altra italiana Dorothea Wierer, risalita dal quarantesimo posto.

Vittozzi è la prima italiana di sempre a vincere la medaglia d’oro nella gara a inseguimento del biathlon. Partita quinta dopo la sprint, Vittozzi ha costruito il successo con una rimonta straordinaria e una prova impeccabile al tiro: 20 bersagli colpiti su 20. La 31enne friulana ha recuperato i 37 secondi di svantaggio che la separavano dalla norvegese Maren Kirkeeide al via, superandola nel corso della gara. Kirkeeide ha poi chiuso con l’argento, mentre il bronzo è andato alla finlandese Suvi Minkkinen. Per Vittozzi è la terza medaglia olimpica in carriera – la prima d’oro – dopo il bronzo a Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 e l’argento conquistato pochi giorni fa nella staffetta mista. Un ritorno al vertice iniziato a fine 2025 con una vittoria in Coppa del Mondo, dopo una stagione complicata e un lungo stop seguiti al trionfo nella classifica generale del 2024. “Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molto orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. È un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore”, ha detto l’azzurra dopo il trionfo. Per l’Italia è stata la terza medaglia in meno di un’ora, dopo l’oro di Federica Brignone nello slalom gigante e l’argento di Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nello snowboard cross a squadre. In mattinata era arrivato anche il bronzo nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo con Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino: una giornata memorabile per i colori azzurri.

 Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

