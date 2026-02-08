domenica, 8 Febbraio , 26

Milano Cortina 2026, vince e… si strappa la maglia: esultanza ‘alla Balotelli’ dopo l’oro

(Adnkronos) - Vince l'oro e... si toglie la...

Paolo Belli, la malattia della moglie Deanna: “Il nostro amore l’ha salvata”

(Adnkronos) - "Il nostro amore l'ha salvata". Paolo Belli...

Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocità

(Adnkronos) - I primi pattini avevano le rotelle,...

Serie A, oggi Sassuolo-Inter – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter di nuovo protagonista in Serie...
milano-cortina,-vittozzi:-“ultima-frazione-ero-agitata””
Milano-Cortina, Vittozzi: “Ultima frazione ero agitata””

Milano-Cortina, Vittozzi: “Ultima frazione ero agitata””

AttualitàMilano-Cortina, Vittozzi: "Ultima frazione ero agitata""
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – “L’ultima frazione ero più agitata del solito però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta”. Così Lisa Vittozzi, medaglia d’argento nella 4X6km mista del biathlon commenta a Rai Sport il secondo posto ai Giochi di Milano Cortina conquistato con i compagni di team Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, che hanno chiuso al secondo posto alle spalle della Francia. “Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità”, evidenzia Giacomel. Mentre Dorothea Wier spiega che “non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile – conclude -. Io ero molto nervosa ma nonostante tutto abbiamo fatto vedere un’ottima prestazione, cercheremo di goderci al massimo questa momento”

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.