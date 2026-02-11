milano-cortina,-voetter-oberhofer:-incredibile-vincere-oro-in-casa

Livigno(So), 11 feb. (askanews) – “È incredibile. Vincere la medaglia d’oro in casa, cosa c’è di meglio? Abbiamo fatto un ottimo lavoro”. Così l’italiana Andrea Voetter dopo la gara di slittino in doppio femminile al Cortina Sliding Centre nella quale ha conquistato l’oro con la compagna di squadra Marion Oberhofer. “Ieri e durante le gare ero più nervosa di Dominik” Fischnaller, oggi invece ero davvero rilassata e mi sono goduta il momento” ha aggiunto. Per la staffetta a squadre, in programma domani “abbiamo una buona squadra, la più veloce, e quindi siamo davvero felici di gareggiare anche domani” ha proseguito Voetter.

“Vincere su una pista di casa alla mia prima Olimpiade è stato incredibile. Sono sopraffatta dalle emozioni per la gara e siamo così grate a tutti coloro che ci hanno supportato per raggiungere questa possibilità. Gareggiare qui a Cortina è fantastico” ha detto Oberhofer. “È così bello sentire la famiglia vicina al nostro circuito di casa. Ci sono così tante persone che conosci. Quella è stata la prima gara in casa, quindi è fantastico” ha concluso.