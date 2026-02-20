venerdì, 20 Febbraio , 26

Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”

(Adnkronos) - "Andiamo avanti, faremo ancora più soldi....

Camminare aiuta il cuore, la velocità conta: lo studio e il ritmo

(Adnkronos) - Camminare è un'attività estremamente positiva per...

Milano Cortina, incidente durante gara Fontana: Sellier tagliata da lama sul volto. Cos’è successo

(Adnkronos) - Clamorosa caduta multipla durante il quarto...

San Marco Group acquisisce Oikos

(Adnkronos) - “Promuovere il saper fare e l’industria...
milano-cortina,-vonn-mostra-la-gamba-dopo-le-operazioni:-“dolore-difficile-da-gestire”
Milano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: “Dolore difficile da gestire”

Milano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: “Dolore difficile da gestire”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: "Dolore difficile da gestire"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Solo un breve aggiornamento… il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di 6 ore. Mi sto riprendendo dall’operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall’ospedale. Grazie a tutti per il supporto”. Lindsey Vonn ha aggiornato così i suoi tifosi sui social dopo l’ultimo intervento, legato alla spaventosa caduta in discesa a Milano Cortina 2026. La campionessa americana ha pubblicato su Instagram le foto delle lastre dopo l’operazione.  

La campionessa americana è rientrata in America dopo l’infortunio alle Olimpiadi invernali e i delicati interventi effettuati in Italia. Come visto già negli ultimi giorni, Vonn ci ha tenuto anche stavolta ad aggiornare gli appassionati sulle sue condizioni, mostrando le lastre dell’operazione. L’ultimo momento (almeno per ora) di un calvario che aveva già visto 4 operazioni in sei giorni.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.