Milano, da Regione Lombardia 48,5 mln per campus Statale a Mind

Bolognini: sì a trasferimento facoltà scientifiche ottima notizia

Milano, 20 dic. (askanews) – “L’approvazione definitiva del progetto di trasferimento del Campus Scientifico dell’Università Statale di Milano nell’area di Mind è un’ottima notizia. Un importante passo avanti di un progetto di sviluppo, in cui Regione Lombardia è tra i protagonisti con un supporto concreto sia in termini economici, grazie ad un investimento di 48,5 milioni di euro complessivi, che di governance”. Lo ha scritto in una nota l’assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione Lombardia, Stefano Bolognini.

“Regione Lombardia – ha proseguito – appoggia pienamente e convintamente piani di sviluppo che abbiano come obiettivo il potenziamento del sistema universitario lombardo. Questo progetto ne è uno degli esempi più importanti, non solo nella nostra regione, ma in tutta Italia. A lavori conclusi, infatti, il nuovo Campus potrà ospitare fino a 23.000 persone tra studenti, docenti, ricercatori e altro personale”.

“Sono certo che – ha concluso l’assessore – anche grazie agli investimenti da parte di Regione Lombardia, l’area Mind, già oggi eccellenza lombarda e italiana, potrà affermarsi sempre più come modello per quanto riguarda ricerca, sviluppo, innovazione, didattica, sostenibilità e attrattività per investimenti dall’Italia e dall’estero”.

“Infine – conclude Bolognini – credo sia importante sottolineare la collaborazione istituzionale che ha permesso di raggiungere un risultato di grande rilevanza non solo per Milano e la Lombardia, ma per l’intero paese, riuscendo a far sintesi per realizzare un progetto eccezionale per l’Università, per le imprese e per la città”.

