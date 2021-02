Milano, dagli Hub di quartiere raccolte 76 tonnellate di cibo

MILANO (ITALPRESS) – A due anni dall’apertura del primo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare a Isola, cui è seguita l’apertura dell’Hub Lambrate lo scorso ottobre, il bilancio della raccolta delle eccedenze per il 2020 è di 76 tonnellate: 62 quelle raccolte tra gennaio e febbraio e tra giugno e dicembre in via Borsieri e 14 nell’hub da poco inaugurato di via Bassini.

“Questa azione ci ha permesso di continuare a lavorare per raggiungere obiettivi di sostenibilità – afferma la Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -, ma anche di diritto al cibo sano. La quarta priorità della Food Policy è la lotta agli sprechi e per questo entro l’estate verranno aperti altri due Hub di Quartiere con nuovi partner,

