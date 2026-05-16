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Milano Design Week, Sag’80 presenta progetto ‘Soft Nostalgia’
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Milano Design Week, Sag’80 presenta progetto ‘Soft Nostalgia’

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Roma, 16 mag. (askanews) – In occasione della Milano Design Week, SAG’80 presenta Soft Nostalgia, un progetto espositivo nato dalla collaborazione con Giuliano Andrea dell’Uva, figura di spicco nel panorama architettonico contemporaneo.

L’intervento, ospitato presso lo showroom SAG’80 di Via Boccaccio 4, si configura come un dialogo creativo tra memoria e contemporaneità, con l’obiettivo di esplorare e reinterpretare l’evoluzione dello stile Déco.

L’allestimento attinge all’estetica degli anni ’30 e degli anni ’70 attraverso una selezione rigorosa di arredi, materiali e geometrie, forniti da partner di eccellenza, proponendo una visione contemporanea che incarna una nuova avanguardia nel design d’interni. Lo spazio espositivo si sviluppa su una superficie di 200 mq, articolata dal progettista in ambienti distinti  il bar, il salone e la camera da letto  ciascuno concepito come un capitolo autonomo e al contempo parte inscindibile di un unico racconto.

La suddivisione dello spazio guida il visitatore attraverso atmosfere differenti, scandite da variazioni materiche e cromatiche che conferiscono ritmo al percorso e arricchiscono la qualità dell’esperienza.

Il progetto celebra l’identità di SAG’80 con un’estetica sofisticata e atemporale, capace di fondere l’eleganza storica con l’immagine moderna, in un equilibrio formale di rara coerenza, e sottolinea la consolidata esperienza dell’azienda, da oltre trent’anni partner nella realizzazione dei più importanti progetti di interior design.

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