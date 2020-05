I carabinieri hanno accertato che durante una lite in un appartamento tra coinquilini, tre uomini avevano aggredito con bastoni e armi da taglio la vittima, portata al Niguarda ma non in pericolo di vita

