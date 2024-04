Milano e il Duomo al centro delle mostre della Veneranda Fabbrica

Un palinsesto di iniziative fotografiche dedicate alla Cattedrale

Milano, 23 apr. (askanews) – Il Duomo di Milano, al centro della piazza cui dà il nome, è sin delle origini della tecnica fotografica uno dei soggetti maggiormente rappresentati. Punto di osservazione unico da cui ammirare la città, il Duomo è da sempre testimone degli straordinari cambiamenti sociali, culturali e urbanistici che hanno segnato Milano dal XIX secolo.

La Veneranda Fabbrica che, dal 1387, si occupa della tutela e della valorizzazione della Cattedrale, dedica un palinsesto di iniziative ed eventi culturali al profondo rapporto tra la Cattedrale e la fotografia, dal titolo Con gli occhi del Duomo, proponendo un racconto per immagini a partire dagli scatti conservati nella ricchissima Fototeca del suo Archivio, costituita da oltre 90.000 fototipi realizzati dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi mediante differenti procedimenti fotografici.

Il progetto, a cura dell’Area Cultura e Conservazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con la consulenza di Massimo Negri, patrocinato dal Ministero della cultura, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, è reso possibile grazie al sostegno di GetYourGuide quale Main Sponsor. La prima iniziativa del palinsesto è la mostra RITRATTO DUOMO. Storia fotografica della Cattedrale e della sua Fabbrica, allestita dal 23 aprile al 23 luglio 2024 nel Museo del Duomo di Milano (Piazza del Duomo), all’interno della Sala Gian Galeazzo, dedicata alle esposizioni temporanee. Preziose e inedite testimonianze d’epoca, accostate a spiragli di visioni contemporanee, illustreranno la storia, le persone e i profili urbani che la tecnica fotografica ha contribuito a eternare, marcando il legame indissolubile tra la Veneranda Fabbrica e la sua città.

Il percorso si chiude con un video in time-lapse avente ad oggetto l’evoluzione di Piazza Duomo dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri. Si tratta di una virtual production per rievocazione storica del Duomo di Milano realizzato da VideoZone, Partner Tecnico della mostra, a partire dagli elementi fotografici dell’Archivio della Veneranda Fabbrica. La mostra, realizzata anche con la collaborazione del Politecnico di Milano, è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con ultimo accesso alle ore 18.10 (chiusura tutti i mercoledì – ad eccezione di mercoledì 24 aprile e 1° maggio – date in cui il museo resterà aperto), comprensiva di biglietto di ingresso al Museo del Duomo, è accessibile al costo di € 8,00. Scopri tutte le tipologie di biglietto di visita al Museo del Duomo e al Complesso Monumentale sul sito ufficiale duomomilano.it.

Contemporaneamente, dal 23 aprile fino al 26 maggio 2024, Corso Vittorio Emanuele II ospiterà “Dalla memoria al futuro”. Il Duomo di Milano e la sua Fabbrica: un’esposizione con accesso libero che popolerà il percorso tra Piazza del Duomo e Piazza San Babila. Protagoniste assolute saranno fotografie di grande impatto provenienti dall’Archivio della Veneranda Fabbrica, riprodotte su pannelli. Il percorso, organizzato in “stanze”, sarà arricchito da brevi testi che proporranno suggestioni e curiosità sulla storia della Veneranda Fabbrica e del suo instancabile lavoro al servizio del Monumento. Inoltre, grazie alla collaborazione con IGPDecaux, Media Partner dell’iniziativa, un tram ATM “Darsena” sarà interamente decorato ed allestito – anche al suo interno – con le più belle immagini della mostra, promuovendo così, dal 23 aprile fino al 21 maggio 2024, il palinsesto “Con gli occhi del Duomo” tra le vie di Milano.

Queste le parole del Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri: “Il Duomo, da sempre, è l’immagine di Milano nel mondo. Per Hermann Melville, l’autore di Moby Dick, il Duomo è così vivo nella sua concretezza da esserne l”esecuzione’. Lo spirito milanese, con la propria creatività e il proprio dinamismo, ha nella Cattedrale il suo ritratto, scolpito nella pietra. Il Duomo, inoltre, è un eccezionale veicolo di comunicazione. Per secoli, ha viaggiato in Europa attraverso stampe e mappe, già anticipando l’identificazione tra Milano e la sua Cattedrale che sarebbe esplosa con l’invenzione della fotografia, poi del cinema e, infine, della televisione. L’immagine, nel caso del Duomo, non è solo memoria, ma è il filo che collega il passato al nostro presente e al futuro della città. Grazie, dunque, a Mons. Borgonovo, per averci reso partecipi di questo racconto nell’ambito dell’iniziativa Con gli occhi del Duomo”.

“GetYourGuide è orgogliosa di essere parte di questa straordinaria iniziativa che mette in risalto la bellezza e la ricchezza culturale della nostra Italia. Come Main Sponsor, ci impegniamo a promuovere attivamente il patrimonio storico e artistico di Milano e del suo Duomo, offrendo a coloro che scelgono il nostro Paese come meta di viaggio un’opportunità unica di esplorare la città di Milano attraverso la lente affascinante della fotografia. Il nostro obiettivo è rendere accessibile e apprezzato il meglio che l’Italia ha da offrire, contribuendo così a far conoscere e amare il nostro paese in tutto il mondo”, ha sottolineato Francesca de Falco, Regional Manager di GetYourGuide.

Infine, per la terza iniziativa del palinsesto, con l’arrivo dell’estate e, a partire dal 6 giugno, con l’apertura serale delle Terrazze del Duomo il giovedì, l’esperienza di visita in tale suggestivo luogo sarà impreziosita dalla presenza di alcune riproduzioni di immagini dall’Archivio della Veneranda Fabbrica con vedute storiche sulla città, trasportando i visitatori verso uno straordinario confronto ieri/oggi della Cattedrale e del panorama circostante in cui si inserisce. Anche il cantiere perenne della Veneranda Fabbrica offrirà interessanti spunti di riflessione sull’evoluzione degli strumenti di lavoro, la manutenzione del marmo di Candoglia e il lavoro delle maestranze in quota.