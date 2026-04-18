sabato, 18 Aprile , 26

Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza

(Adnkronos) - Il Parma passa di misura sul...

È morta Nathalie Baye, musa di Truffaut e dei registi della Nouvelle Vague

(Adnkronos) - È morta Nathalie Baye, una delle...

Serie A, oggi Napoli-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in...

Terremoto di magnitudo 3 nel Maceratese, epicentro a Sant’Angelo in Pontano

(Adnkronos) - Scossa di terremoto di magnitudo 3.0...
HomeVideo News"Milano è migrante", in piazza contro summit patrioti della Lega
“milano-e-migrante”,-in-piazza-contro-summit-patrioti-della-lega
“Milano è migrante”, in piazza contro summit patrioti della Lega
Video News

“Milano è migrante”, in piazza contro summit patrioti della Lega

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Corteo pacifico anti sovranisti in Duomo

Milano, 18 apr. (askanews) – Partiti, associazioni e realtà auto organizzate sono scese in piazza a Milano, in tre diverse manifestazioni, per protestare contro il summit dei patrioti europei in Piazza Duomo, con la Lega di Matteo Salvini e i sovranisti europei. Fra gli slogan “Milano è migrante”, “Fuori i razzisti e i fascisti da Milano”. I cortei, dopo essere partiti da tre luoghi diversi, Piazza Lima, Piazza Tricolore e Piazza Argentina, si sono direttI verso Piazza Santo Stefano, non lontano dal Duomo.Nelle immagini il corteo pacifico “Milano è migrante”, fra musica, slogan femministi, bandiere della Palestina e della pace. Momenti di tensione invece fra il corteo dei centri sociali e le forze dell’Ordine, con lanci di fumogeni a cui gli agenti hanno risposto con gli idranti.

Previous article
Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza
Next article
Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter

POST RECENTI

Video News

Trump: Iran non può ricattarci, ma stiamo dialogando

"Non hanno nulla, si tratta di un cambio di regime"Washington, 18 apr. (askanews) - "Stiamo parlando con loro, volevano chiudere di nuovo lo stretto, come...
Video News

Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter

Primo assaggio dell'album "Confessioni II"Coachella, 18 apr. (askanews) - Madonna a distanza di pochi giorni dall'annuncio ufficiale,offre il primo assaggio di "Confessions II", sequel...
Video News

Esibizione a sorpresa di Achille Lauro a Fontana di Trevi

Per il primo anniversario dell'album "Comuni Immortali"Roma, 18 apr. (askanews) - Esibizione a sorpresa di Achille Lauro a Fontana di Trevi a Roma. La performance...
Video News

Tensione a Milano fra anti-patrioti e agenti. Idranti e fumogeni

Corteo contro summit organizzato dal CarroccioMilano, 18 apr. (askanews) - Momenti di tensione a Milano fra i partecipanti al corteo organizzato contro il summit dei...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.