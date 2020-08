Milano e Roma divise sui test anti Covid negli aeroporti

AGI – Test con risultato in 30 minuti a Fiumicino e in 24/48 ore a Malpensa e Linate per i viaggiatori provenienti dai Paesi cosiddetti a rischio (Croazia, Spagna, Malta, Grecia). Una differenza di tempistica che si spiega col fatto che nell’aeroporto romano vengono effettuati i test rapidi (che non sono tamponi) e negli scali lombardi quelli molecolari, cioé i tamponi, per verificare la positività al coronavirus.

Molecolari e sierologici, i pro e i contro

Scelte basate su diverse valutazioni relative ai ‘pro’ e ai ‘contro’ di entrambi i tipi di analisi. I test rapidi hanno due vantaggi: isolano subito un potenzialmente positivo in attesa che poi il tampone confermi che si tratta di Covid,

