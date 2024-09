Milano, festa e sport in piazza del Duomo per gli 80 anni del Csi

Presenti il sindaco Sala e il prefetto Sgaraglia

Milano, 14 set. (askanews) – Una grande festa di popolo di tutte le piccole società sportive è quella che si sta svolgendo oggi in piazza del Duomo a Milano in occasione del “Csi Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia”. Un’opportunità per accendere i riflettori sul servizio educativo delle 630 società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano che da anni accompagnano generazioni di atlete e di atleti a crescere come donne e uomini.

“L’attività sportiva è importante, insegna e prepara non solo a gestire le proprie ansie ma anche a conoscere meglio le proprie capacità e a migliorare l’autostima e il rapporto con gli altri. I ragazzi fanno amicizia, escono dall’isolamento sviluppando valori etici di comprensione, collaborazione e rispetto per gli altri, valori che sono importantissimi. La giornata di oggi è un’occasione per conoscere tanti ragazzi e stimolarli a fare sport. Se cominciano già da giovani, e coltivano i valori positivi dello sport, continuano anche da adulti e quei valori se li porteranno dietro per tutta la vita” ha osservato il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia.

“La politica da sola non ce la può fare in tempi così complessi. Servono alleati e quando gli alleati sono come il Csi diventa tutto più facile. Loro fanno sport, ma anche educazione e integrazione. Il loro ruolo è importantissimo, lo hanno fatto per 80 anni e noi sicuramente saremo al loro fianco anche in futuro” ha aggiunto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.