Milano Finanza – De Laurentiis può vendere il Napoli nel 2020!

Aurelio De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli nel corso del 2020. La notizia bomba arriva dalle pagine di Milano Finanza, che oggi ha pubblicato un lungo articolo intitolato “Chi fa soldi col pallone”. Grande spazio dedicato al club di De Laurentiis, che potrebbe decidere di lasciare la società partenopea in altre mani.

Milano Finanza scrive a riguardo: “Il re dei cinepanettoni (Filmauro) e patron del Napoli ha sempre dimostrato che con il calcio si può guadagnare, pur non vincendo scudetti né coppe. La sua gestione, iniziata nel 2004 con l’acquisto del club dal fallimento e con un esborso di 16,5 milioni, si sta rivelando profittevole se è vero che dieci dei 15 bilanci si sono chiusi in utile – l’ultimo, il 2018-2019, ha registrato profitti per 29,16 milioni – e il saldo totale è positivo per 128,8 milioni. Il merito è legato alle plusvalenze, come le ultime dure registrate con la cessione di Jorginho (oltre 55 milioni di guadagno netto) e di Hamsik (quasi 20 milioni)”.