Caritas Ambrosiana: “Raddoppiate le famiglie in crisi, è una catastrofe sociale». Le Brigate volontarie per l’emergenza ad oggi contano 16 gruppi territoriali e consegnano cibo a domicilio, in collaborazione con Emergency. E sta per partire il “piano freddo» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milano, i nuovi poveri in coda per gli aiuti: riparte la macchina dei volontari proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento