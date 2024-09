Milano, il 14 settembre Csi Day su bellezza educativa dello sport

In p.zza Duomo per festeggiare 80 anni del Centro Sportivo Italiano

Milano, 10 set. (askanews) – Presentato questa mattina il Csi Day, il grande evento in programma in Piazza Duomo a Milano il 14 settembre dalle 9.00 alle 20.00, per festeggiare gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano e le sue società sportive, che portano avanti quotidianamente e su tutto il territorio la missione di accompagnare migliaia di giovani e non solo in percorsi educativi di valore, svelando il volto più bello dello sport. L’appuntamento sarà costituito da esibizioni, incontri e tante attività sportive gratuite e aperte a tutti, dagli sport di squadra sino alle bocce, la ginnastica artistica, la scherma, l’atletica e l’arrampicata. Nei venti gazebo interattivi ci saranno anche simulatori sportivi di Formula 1 e pagaiergometri in grado di replicare la canoa, oltre a visori multimediali per vivere esperienze inedite e decine di altri intrattenimenti da scoprire.

“Per festeggiare 80 anni di storia abbiamo pensato di costruire una grande occasione per il presente e per il futuro che possa ricordare due cose semplici e concrete – commenta il presidente Csi Milano Massimo Achini -. In primo luogo vogliamo che la festa in Piazza Duomo sia un’opportunità per accendere i riflettori sul servizio educativo di tutte quelle ‘piccole’ società sportive che si basano sul volontariato e accompagnano generazioni di atlete e atleti a crescere come uomini e donne. Non sono solo società sportive, sono agenzie educative delle quali l’Italia intera dovrebbe essere orgogliosa. In aggiunta, desideriamo che questa iniziativa possa ribadire che lo sport in oratorio non è qualcosa da guardare con nostalgia, ma è una realtà viva più che mai del panorama sportivo ed educativo del Paese. Quella del grande villaggio sportivo è una di quelle follie che non puoi organizzare da solo. Siamo rimasti colpiti dai tanti amici che ci hanno aiutato a costruire questa giornata e che saranno in piazza con noi. Voglio ringraziare ciascuno di loro”.

“Sono felice – aggiunge Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia – di essere qui a celebrare con voi questo importante anniversario. Questa realtà, oltre a essere la più antica polisportiva italiana, guarda allo sport con occhio più profondo, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. L’obiettivo è di promuove lo sport in quanto momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale. Regione Lombardia condivide con il Centro Sportivo Italiano i festeggiamenti per questo traguardo così significativo: 80 anni di impegno a fianco di tanti giovani veicolando i valori più importanti, quali quelli cristiani, attraverso lo sport”.

“Festeggiamo insieme l’80esimo compleanno del Csi celebrando la sua missione educativa e il ruolo fondamentale che ha avuto nella crescita di tante generazioni di giovani: quello del Csi è un impegno che continua senza sosta, con tantissimi progetti e una storia entusiasmante. Milano è da sempre al fianco del Centro Sportivo Italiano, che è presente in tutti i quartieri delle città, con istruttori qualificati e una grande e capillare capacità organizzativa. Per questo siamo felici che sia proprio la nostra città ad ospitare, in piazza del Duomo, la festa per questo importante compleanno”, dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.