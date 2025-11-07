milano,-incendio-in-un-palazzo-di-7-piani:-muore-donna-di-79-anni

venerdì, 7 Novembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tragedia nel pomeriggio di oggi venerdì 7 novembre in via Bernardo Rucellai, a Milano, dove un incendio è divampato in un palazzo di sette piani. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al piano rialzato, dove una donna di 79 anni è morta. Diversi residenti sono stati evacuati. 

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenute immediatamente più squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Quando i soccorritori sono arrivati, l’abitazione era già invasa dal fumo. A quanto apprende Adnkronos, dopo essersi aperti un piccolo varco tra le fiamme e il denso fumo, i soccorritori sono riusciti a entrare e hanno trovato la donna riversa tra il corridoio e la camera da letto, ormai senza vita. 

Nel frattempo era arrivato anche il marito della vittima, che si trovava fuori per lavoro al momento dell’incendio. L’uomo ha tentato di entrare in casa, ma è stato investito dai fumi ed è stato subito soccorso dai vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma l’ipotesi del dolo apparirebbe – a quanto apprende Adnkronos dalle prime informazioni – più remota. Al momento, ma si tratta di prime informazioni, le cause più probabili sono di natura accidentale. 

