Milano, la denuncia: “Violentata nell’ascensore della metro”. C’è un fermato

MILANO – Violentata in un ascensore della metro in stazione centrale a Milano: a denunciare di aver subito uno stupro, giovedì mattina all’alba, è stata una ragazza di circa 20 anni che si trovava in stazione per prendere un treno. La ragazza, diretta a Parigi, stava camminando verso il binario per prendere il treno, quando è stata trascinata in un ascensore, picchiata e violentata.

L’aggressore, che sarebbe in stato di fermo da ieri, sarebbe un uomo senza fissa dimora. Dell’indagine, coordinata dalla Procura, si sta occupando la Polizia ferroviaria.

