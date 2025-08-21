Milano, la Lega proporrà l’Ambrogino d’Oro al prefetto Sgaraglia per lo sgombero “impeccabile” del Leoncavallo

MILANO – La Lega proporrà il conferimento dell’Ambrogino d’Oro (la massima onorificenza civica di Milano, che viene consegnata ogni 8 dicembre, festa di Sant’Ambrogio su varie proposte avanzate dai consiglieri comunali) al Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, e a tutto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per “lo sgombero del centro sociale Leoncavallo condotto in maniera impeccabile”. Lo annuncia Alessandro Verri, capogruppo del Carroccio a palazzo Marino.

“Si è trattato di un intervento molto complesso sotto diversi punti di vista, ma realizzato in condizioni di piena sicurezza e senza alcun episodio di violenza. Un segnale forte e chiaro di come lo Stato sappia ristabilire la legalità senza mettere a rischio l’incolumità dei cittadini”, prosegue Verri.

