milano,-netapp-e-il-futuro-delle-piattaforme-dati-dell’era-dell’ai

L’evento INSIGHT XTRA, “Creiamo abilitatori di innovazione”

Milano, 30 gen. (askanews) – NetApp, l’azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha organizzato a Milano l’edizione italiana di NetApp INSIGHT XTRA, un evento che ha riunito clienti, partner ed esperti del settore presso il Magna Pars Hotel. I relatori hanno discusso le principali tendenze che stanno ridefinendo il modo in cui le aziende raccolgono, gestiscono e sfruttano i dati nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra i temi affrontati, anche il modo in cui le piattaforme dati stanno superando il tradizionale concetto di storage per diventare abilitatori di innovazione.”I progetti di AI – ha detto ad askanews Syam Nair, EVP e Chief Product Officer di NetApp – hanno bisogno che i dati siano pronti per la trasmissione che i progetti di intelligenza artificiale portano avanti. Per esempio, è fondamentale comprendere il contesto dei dati presenti, in modo che siano rilevanti per l’intelligenza artificiale. Per assicurarsi che i dati siano protetti, non solo quando sono inattivi, ma anche durante il transito attraverso l’applicazione, è fondamentale fornire una piattaforma dati con funzionalità di servizio dati integrate in produzione e sicurezza, oltre a garantire che i dati siano pronti per l’intelligenza artificiale con metadati e protezioni. Questo è ciò che la piattaforma dati fa effettivamente”.Accanto alla visione tecnologica, NetApp INSIGHT XTRA Milano ha offerto anche uno spazio dedicato al dialogo con il mercato, attraverso testimonianze di clienti e momenti di approfondimento sui percorsi di trasformazione già in atto nelle organizzazioni italiane.”Le aziende italiane – ha aggiunto Roberto Patano, Field CTO di Netapp Italia – stanno affrontando una fase critica nel percorso di trasformazione digitale perché c’è una forte competitività, perché hanno necessità di modernizzare la propria infrastruttura spesso eterogenea e perché devono affrontare tutte le problematiche legate alla sicurezza e alle normative. NetApp le aiuta grazie soprattutto una capillarità di presenza del territorio, esperti e partner tecnologici che sono in grado di capire bene le esigenze e soprattutto andare a customizzare la soluzione in modo da rispondere alle richieste”.E non mancano le storie di imprese che hanno scelto di seguire il modello di “data platform” proposto da Netapp. “Una delle aziende che operano in Italia, Aruba Enterprise – ha concluso Nair – ha effettivamente sfruttato la piattaforma Netapp in termini di semplificazione e di ottimizzazione del valore e dei risultati, con miglioramenti di produttività e risparmi sui costi. Abbiamo case study e ne abbiamo parlato: è un esempio di come abbiamo collaborato con un partner”.Nel corso dell’evento, NetApp ha inoltre conferito un Innovation Award a MiCROTEC, in riconoscimento della capacità di utilizzare i dati e l’innovazione per integrare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi.