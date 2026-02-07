sabato, 7 Febbraio , 26
milano-olimpica-e-viabilita,-un-volontario:-“pensavo-molto-peggio”
Milano olimpica e viabilità, un volontario: “Pensavo molto peggio”

Milano olimpica e viabilità, un volontario: “Pensavo molto peggio”

Video NewsMilano olimpica e viabilità, un volontario: "Pensavo molto peggio"
Redazione-web
Di Redazione-web

Zara, iraniana, del team Trasporti: “una bellissima esperienza”

Milano, 7 feb. (askanews) – Milano si è svegliata in una calma quasi olimpica questa mattina all’indomani della cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. A parte qualche fenomeno localizzato, la viabilità risulta scorrevole in attesa della manifestazione con corteo prevista oggi dalle ore 15 con ritrovo in piazzale Medaglie d’Oro. Ma è difficile muoversi a Milano con le Olimpiadi? Lo chiediamo a un volontario del gruppo driver di Milano Cortina 2026 che si occupa proprio di mobilità. “In questo periodo devo dire che il traffico è gestito abbastanza bene, quindi non è difficilissimo. Pensavo molto peggio, onestamente”, ci dice.Siamo davanti all’NH Milano Touring, una delle strutture centrali di Milano coinvolte nell’accoglienza per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Situato in Via Iginio Ugo Tarchetti 2, l’hotel funge da punto di riferimento logistico per vari gruppi legati alla “famiglia olimpica”, incluse federazioni e personale di supporto.Incontriamo anche l’iraniana Zara. Da dove vieni? “Vengo dall’Iran e sono qui come parte del team Trasporti. E’ una bellissima esperienza per noi”.E cosa ne pensi delle Olimpiadi invernali a Milano? “Penso che portino molte opportunità all’Italia”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.