Milano, Pd: offrire di più a chi rimane in città ad agosto

Consiglieri Giungi e Vasile chiedono piscine comunali tutte aperte

Milano, 30 ago. (askanews) – “Il mese di agosto è stato veramente complicato per chi è rimasto nella città di Milano. La tempesta del 25 luglio ha tolto proprio nel mese più caldo dell’anno il conforto dei parchi e giardini pubblici e chi avesse voluto trovare un po’ di refrigerio nelle piscine comunali si è trovato davanti ad una situazione di numerose chiusure per ragioni manutentive”. Lo hanno scritto in una nota Alessandro Giungi, Presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 del Comune di Milano e Angelica Vasile, Presidente della Commissione Sport.

“In particolare è addirittura dal 2019 che il Lido di Milano è chiuso in attesa che, forse, nel 2025 il progetto di partenariato pubblico/privato porti ad una riapertura, in cui, comunque, la grande piscina/lago all’aperto sarà persa per sempre. Come Presidenti delle Commissioni Sport e Olimpiadi Paralimpiadi Milano Cortina 2026 avevamo già sollevato nell’estate del 2022 la questione delle piscine comunali chiuse, lo abbiamo dovuto rifare nel 2023, ci auguriamo di non doverci ripetere anche nel 2024” hanno aggiunto i due esponenti dem.