Milano Pride, Elly Schlein arcobaleno nel murales che rivendica la maternità surrogata

MILANO – Il Milano Pride arriva per le strade del capoluogo lombardo e in città spunta un murales arcobaleno dedicato a Elly Schlein. Dopo aver rappresentato Giorgia Meloni come una Marilyn Monroe che svelava l’underwear con la bandiera della UE, l’artista aleXsandro Palombo ritrae la segretaria progressista, che due settimane fa aveva cantato e ballato su un carro del Pride di Roma.

Nel cuore del gay district in via Lecco, la Schlein appare con un costume rainbow sul dorso della cicogna simbolo universale della famiglia e della maternità. Il grande volatile porta un neonato nel fagotto verde con l’cona del dollaro e lascia dietro di sé una scia di banconote. Le famiglie omogenitoriali sono una realtà molto diffusa nella società occidentale anche se in Italia non c’è ancora una legge che regolamenta e tutela la genitorialità delle coppie omosessuali.“Rainbow Schlein, Love, Rights and $urrogacy”, questo il titolo dell’opera.





LA SPIEGAZIONE DELL’OPERA

Ed è lo stesso aleXsandro a motivare la scelta. “Come ha scritto la famosa rivista maschile americana Esquire- si legge in una nota- aiutare gli uomini gay a diventare genitori biologici è diventata un’industria multimiliardaria, una pratica popolare e molto costosa. Due uomini, non importa quanto ci provino, non possono generare un bambino da soli, quindi il loro ‘viaggio’, come viene chiamato nei circoli della maternità surrogata, deve coinvolgere una donna. Sono tanti i gay che vogliono diventare papà, il numero di coppie omogenitoriali con figli biologici è altissimo e la domanda cresce, aumentano anche le coppie di celebrità che hanno avuto figli con la GPA e che si sono esposte pubblicamente contro i pregiudizi sulla maternità surrogata, ma ci sono state anche famose coppie gay come gli stilisti Dolce & Gabbana che hanno definito ‘bambini sintetici’ i nati tramite maternità surrogata. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi più favorevoli al mondo alla gestazione per altri, soprattutto per i genitori dello stesso sesso, ma la GPA ha costi sempre più elevati ed è una pratica alla quale accedono principalmente i ricchi“.

CHI È ALEXSANDRO

aleXsandro PalomboArtista pop contemporaneo e attivista, schivo e riservato, riconosciuto nel mondo per le sue opere satiriche, provocatorie, riflessive e irriverenti che si concentrano sulla cultura pop, la società, la politica e le celebrità, le disuguaglianze, l’inclusione e la diversità, l’etica e i diritti umani.

L’articolo Milano Pride, Elly Schlein arcobaleno nel murales che rivendica la maternità surrogata proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it